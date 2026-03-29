¿Cuál es el precio del dólar en México expuesto HOY domingo 29 de marzo? Tipo de cambio

Ciudad de México.- Este domingo 29 de marzo de 2026, los bancos de México y demás instituciones financieras no brindan servicios, más que de manera digital. No obstante, si para la siguiente semana tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de Estados Unidos (EU), es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que se maneja previo al inicio de operaciones. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

La mañana de este día, domingo 29 de marzo de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.1255 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 27 de marzo cerró operaciones en 18.102 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todo sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo se exhibe en un promedio de 18.1118 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 18.1308 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 29 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 29 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.00 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 16.65 y vende en 18.74 pesos

Bank of America compra en 16.9492 y vende en 18.9030 pesos

Banorte adquiere en 16.70 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 16.96 y vende en 18.70 pesos

Intercam compra en 17.601 y vende en 18.65

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.83

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



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En tanto, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último domingo del mes es de 17.7957 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui