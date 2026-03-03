¿Cuándo enviará Claudia Sheinbaum la Reforma Electoral al Congreso? Esto dijo la presidenta

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 3 de marzo de 2026, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano compartió que la Reforma Electoral ya está lista y que podría ser enviada al Congreso este mismo día o bien, mañana temprano.

Ante medios de comunicación reunidos este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que este mismo martes volverá a revisar la iniciativa de Reforma Electoral, la cual contempla modificaciones tanto en el proceso electoral como en el Poder Legislativo. Apuntó, al inicio de su conferencia, que esta "ya está lista", no obstante, minutos después puntualizó que el equipo que trabajó la reforma agregó en esta última versión "artículos que no tenían que ver con lo electoral".

#Nacional | La presidenta Sheinbaum mencionó que ayer le entregaron la redacción de la reforma electoral y que hizo comentarios para concentrarla únicamente en artículos constitucionales del tema uD83DuDDE3? pic.twitter.com/KmQjNTYmRF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

Posteriormente, detalló cuál fue su inconformidad, la cual tenía que ver con el uso de Inteligencia Artificial (IA) en campañas: "En la tarde la voy a revisar [la Reforma Electoral]. Repito, había digamos cuestiones de más que pusieron en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral. Lo hizo un equipo y lo hizo de buena fe, no había nada [malo], pero cuando se trata de esto, de que si se usa Inteligencia Artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande 'Inteligencia Artificial', entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral".

Ahí yo no estoy de acuerdo porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales [con IA] y ese es otro tema, no es lo electoral, por eso, a la hora de revisarlo dije 'no ahora esta parte déjenla como está normalmente en la Constitución, no la cambien, y concéntrense en los pocos cambios constitucionales que estamos presentando para la Reforma', ese fue el problema" dijo la presidenta.

¿Cuándo será enviada la Reforma Electoral de Sheinbaum?

Finalmente, la presidenta dijo que en este momento el equipo de trabajo está modificando ese detalle y que en la tarde lo revisará. Sobre cuándo podría enviarla, la mandataria apuntó que podría ser hoy en la noche o mañana, miércoles 4 de marzo de 2026, en la mañana. En esta intervención, dijo que en la noche vienen los coordinadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque no dio más detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'