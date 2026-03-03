Ernestina Godoy nombra a 11 nuevos fiscales federales en el país: Lista OFICIAL de nombres

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva etapa de reestructuración interna. Este lunes 2 de marzo de 2026, fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, designó a 11 nuevos titulares de fiscalías federales en distintos estados del país, como parte de un ajuste estratégico que busca fortalecer la coordinación con las autoridades locales y alinearse a la estrategia nacional de seguridad.

Los cambios fueron compartidos mediante un comunicado oficial y forman parte de la transformación que la titular de la dependencia anunció desde su llegada al cargo.

11 nuevos fiscales federales en los estados: Lista con NOMBRES

De los 11 nombramientos, seis corresponden a mujeres. Todos los perfiles, según la FGR, cuentan con formación sólida como ministerios públicos y amplia trayectoria jurídica dentro de la institución. Las designaciones quedaron de la siguiente manera:

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada , quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada.

fue nombrada , quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. Campeche . Aquí asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal en jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, subsede León, cargo que ocupaba desde 2021.

. Aquí asumió fiscal en jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, subsede León, cargo que ocupaba desde 2021. Para Ciudad de México (CDMX) fue designada Laura Gabriela Chang Marroquín , quien era titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional desde 2022.

fue designada , quien era titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional desde 2022. En Durango quedó Rosalía Juárez Ramírez , con más de 20 años de trayectoria como Ministerio Público.

quedó , con más de 20 años de trayectoria como Ministerio Público. Hidalgo . Fue nombrada Ana Cristina Maturano Ramos , con experiencia como Ministerio Público y asesora jurídica.

. Fue nombrada , con experiencia como Ministerio Público y asesora jurídica. Jalisco tendrá como titular a Enrique Landeros Curiel , quien se desempeñó como fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

tendrá como titular a , quien se desempeñó como fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan. En Nayarit fue designado Mario Esquivel Ayala, agente del Ministerio Público en la Fiscalía Federal de esa entidad.

fue designado Mario Esquivel Ayala, agente del Ministerio Público en la Fiscalía Federal de esa entidad. Nuevo León . Quedó bajo la responsabilidad de José Guadalupe González Guajardo, quien encabezó la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa, Tamaulipas.

. Quedó bajo la responsabilidad de José Guadalupe González Guajardo, quien encabezó la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa, Tamaulipas. En Oaxaca fue nombrada Damaris Baglietto Hernández , titular desde marzo de 2023 de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en Ciudad de México y con experiencia como subdelegada en diversas entidades.

fue nombrada , titular desde marzo de 2023 de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en Ciudad de México y con experiencia como subdelegada en diversas entidades. San Luis Potosí tendrá al frente a Gabriel Campos Piña, quien fungió como fiscal federal en Nayarit.

tendrá al frente a Gabriel Campos Piña, quien fungió como fiscal federal en Nayarit. En Tamaulipas fue designado Manuel Eduardo León Torres, con experiencia como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

Todos estarán adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y deberán reforzar la coordinación con autoridades estatales en materia de seguridad y procuración de justicia.

Es importante señalar que la renovación ocurre meses después de que Alejandro Gertz Manero dejara la titularidad de la FGR y Ernestina Godoy asumiera el cargo.

En diciembre pasado, durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, Godoy anunció una transformación institucional que incluye reestructuración interna, coordinación plena con la estrategia nacional de seguridad y la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia, el cual será presentado conforme a lo que marca la ley.

De forma paralela, la fiscal puso en marcha un programa emergente basado en seis ejes de acción inmediata.

Fuente: Tribuna del Yaqui