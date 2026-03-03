Ignacio Mier descarta ruptura de Morena con PT y PVEM; asegura que la coalición sigue firme

Ciudad de México.- El coordinador del senado del partido Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó este martes ante representantes de los medios de comunicación que la alianza legislativa con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantendrá sólida y sin fisuras. Esta declaración surge ante la posibilidad de que dichas fuerzas políticas decidan no respaldar la propuesta de la Reforma Electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión.

El legislador reconoció que existen diversas iniciativas de ley, ajenas a lo que han denominado Plan C, donde el acompañamiento de sus aliados no es una obligación absoluta. Mier Velazco expresó su esperanza en que las bancadas afines terminen apoyando el proyecto electoral gracias a las labores de consenso que se realicen en el recinto; no obstante, dejó en claro que la coalición sigue en pie sin importar el sentido de sus votos en esta materia. Además, hizo hincapié en que dentro del movimiento de transformación que impulsan, opinar diferente es una acción completamente válida, pues nacieron de la pluralidad de ideas.

Por otra parte, el senador detalló que aún faltan temas por resolver dentro de su agenda de reformas. Señaló que existen asuntos constitucionales que requieren atención y trabajo conjunto, destacando una modificación al artículo 127 referente a la regulación de las pensiones. A esto sumó la necesidad de aplicar ciertos ajustes normativos para asegurar políticas de austeridad en el manejo de los recursos públicos, procesos donde la participación del Partido Verde y del PT será muy necesaria.

Para demostrar el buen estado de la relación entre los grupos parlamentarios, en la sesión de este martes se observó al líder de Morena conversando tranquilamente con sus homólogos. Mier Velazco sostuvo pláticas con Manuel Velasco, representante del PVEM, así como con Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, quienes encabezan la fracción del PT en la cámara alta. En la parte final de su intervención, el coordinador despejó las dudas respecto al futuro del Programa de Resultados Electorales (PREP).

En medio de los diálogos por la reforma electoral —aún sin iniciativa formal— los coordinadores del PVEM y Morena en el Senado, Manuel Velasco Coello e Ignacio Mier Velazco, sostienen una conversación de varios minutos. pic.twitter.com/dj4KaHJk3V — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 3, 2026

Aseguró que la iniciativa del Ejecutivo federal no contempla eliminar este sistema informático. Explicó que la propuesta de la presidenta únicamente busca iniciar los cómputos distritales de forma anticipada para ganar tiempo, pero esto de ninguna manera sustituirá al programa vigente. Terminó señalando que el sistema de difusión de cifras de las urnas continuará operando para brindar certeza, transparencia y tranquilidad a la población ciudadana tras el cierre de las casillas.

#ReporteCENTRAL uD83DuDDF3? Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado aclaró que la Reforma Electoral mantendrá el PREP y el cómputo distrital, a pesar de lo dicho por la presidenta @Claudiashein e iniciará el mismo día de la elección.



Video: Sara Pablo - Radio Fórmula pic.twitter.com/WZbOWLLput — Central Puebla (@CentralPuebla) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui