"Ya está lista": Sheinbaum revisará HOY Reforma Electoral tras nuevas modificaciones

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 3 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la Reforma Electoral, la cual no fue enviada el día de ayer al Congreso. Si bien no confirmó que esta será compartida el día de mañana, sí adelantó que la iniciativa constitucional ya está lista y que esta misma tarde revisará las nuevas modificaciones.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano informó que ayer le entregaron la redacción oficial de la Reforma Electoral, la cual forma parte de los compromisos que hizo al asumir la presidencia de México. Sin embargo, Sheinbaum Pardo apuntó que aún tenía algunos comentarios, por modificaciones a artículos relacionados con el proceso electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué no se envió la reforma electoral a la Cámara de Diputados este lunes como se tenía previsto. pic.twitter.com/Fxl4gVcAm7 — NMás (@nmas) March 3, 2026

Quiero comentarles, ayer [lunes 2 de marzo] me entregaron la redacción de la Reforma [Electoral] y todavía tuve yo algunos comentarios. Les platico, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral, y les comenté que no era necesario", dijo la presidenta.

La mandataria dijo que las nuevas modificaciones se concentran en los artículos relacionados a lo electoral, por lo que este mismo martes volverá a revisarla para, finalmente, enviarla al Congreso: "Entonces se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por ello no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya está lista, ahora sí".

¿Qué propone la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum?

La iniciativa constitucional se enfoca en 10 puntos, tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE), como en el proceso electoral Y formación del Poder Legislativo:

Cambios en el Congreso. Pluris sin listas y Senado sin representación proporcional nacional. Menos gasto: Propone el recorte de 25 por ciento al costo electoral y ajustes a estructuras Más fiscalización: Adiós a las aportaciones en efectivo para campañas Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero Tiempos de radio y televisión: Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Inteligencia artificial (IA): Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones Cómputos distritales desde el cierre de casillas. No más PREP. Democracia participativa y voto electrónico No nepotismo No reelección

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Yaqui'