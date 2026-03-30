Precio del dólar en México HOY lunes 30 de marzo de 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este lunes 30 de marzo de 2026, primer día hábil de la semana, tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que anticipes tus movimientos, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de este día, lunes 30 de marzo de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.0566 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 27 de marzo cerró operaciones en 18.102 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí más información sobre el precio del dólar. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se muestra en un promedio de 18.0581 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 18.0723 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 30 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 30 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.00 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 16.65 y vende en 18.74 pesos

Bank of America compra en 17.1527 y vende en 19.1571 pesos

Banorte adquiere en 16.90 y oferta en 18.50

BBVA Bancomer compra 16.96 y vende en 18.70 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.17

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/t1CFuoIhYc pic.twitter.com/14qEFvJPe7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 30, 2026

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último lunes del mes es de 18.0667 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui