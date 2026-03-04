Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, menciona que hay que esperar el desahogo de los procesos legislativos de la Reforma Electoral, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, confía en las habilidades del diputado Ricardo Monreal Ávila para que el proyecto avance.

Durante una entrevista, Mier confirmó que la presidenta Sheinbaum tiene un 'Plan B' si no es aprobada la Reforma Electoral. "¿Hay un Plan B, una ruta trazada paralela?", preguntaron al senador. "Hay un Plan B de la presidenta de México y ella lo va a presentar", contestó Mier.

Ignacio Mier confía en que la reforma electoral avance en la Cámara de Diputados

Ignacio Mier asegura que, de no proceder la reforma impulsada por Sheinbaum, Morena no puede desfigurarse y tiene que mantener sus principios, sobre todo porque se trata de un compromiso que hizo la presidenta de México. Mier recordó que Claudia Sheinbaum hizo alrededor de 100 compromisos y entre ellos está la reforma político-electoral, la cual había quedado fuera del llamado 'Plan C'.

El senador señala que continuará el diálogo con los partidos políticos aliados, ya que, aunque hay una diferencia, existen muchas más coincidencias que los unen; por lo tanto, una diferencia no romperá la asociación que ha beneficiado a México. Durante la entrevista se le preguntó: "¿Usted confía en que la reforma sea aprobada en San Lázaro y la reciban aquí?". El coordinador del Parlamento de Morena respondió: "Hay que esperar. Yo confío en la habilidad del senador Ricardo Monreal".

Fuente: Tribuna del Yaqui