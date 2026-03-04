Reforma Electoral de Sheinbaum llega HOY al Congreso; alianza Morena-PT-PVEM NO tambalea: Monreal

Ciudad de México.- La espera terminó. Luego de al menos cuatro retrasos en su entrega al Congreso de la Unión, este miércoles 4 de marzo de 2026 llegará por fin la polémica Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Así lo confirmó la noche de este martes Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Ante medios de comunicación, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados confirmó que el documento que pretende reformar los procesos electorales en México quedó listo después de una "reunión de redacción, revisión y puntualización" de los cambios concretos. Señaló que la iniciativa será firmada este miércoles por la jefa del Ejecutivo Federal mexicano y que, para el medio día llegaría al Congreso.

#Política | ¿Cuándo enviará Claudia Sheinbaum la Reforma Electoral al Congreso? Esto dijo la presidenta uD83EuDD14 (@Claudiashein)https://t.co/XK6MrhOI8Y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

La noche de este martes, la comisión redactora y los líderes parlamentarios de Morena realizaron los últimos ajustes al proyecto, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como lo informó ante medios durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo'. Ahora, todo estaría listo. De acuerdo con Monreal, únicamente faltan los trámites formales: el envío por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), la revisión de la Consejería Jurídica, así como la firma y rúbrica presidencial para que la iniciativa ingrese oficialmente a la Cámara de Diputados.

Con este paso, comenzará el análisis en comisiones y el eventual debate en el pleno.

Incertidumbre por la mayoría calificada

Aunque la iniciativa será presentada, persiste la duda sobre si contará con el respaldo suficiente para alcanzar mayoría calificada. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, han mostrado resistencias en temas clave. Entre los puntos que generan tensión se encuentran la modificación al sistema de plurinominales (que se plantean por voto directo y no por listas) y la reducción de gastos a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Después de la reunión con la Presidenta @Claudiashein, conversé con los medios de comunicación respecto a la agenda legislativa. pic.twitter.com/pR11wDc5Vr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2026

Ante el riesgo de no reunir los votos necesarios, Monreal reconoció que podría darse un escenario complejo. Sin embargo, subrayó que la presidenta “está tranquila” porque está cumpliendo un compromiso asumido durante su campaña en 2024.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre un posible rompimiento de la alianza legislativa, Monreal rechazó que la coalición esté en peligro. Señaló que, en caso de que no haya acompañamiento en esta iniciativa presidencial, "habrá un desarreglo temporal y coyuntural", no obstante, afirmó que eso no pondría en peligro la alianza electoral con miras a los procesos de 2027 y 2030.

Finalmente, el funcionario señaló que todos los cambios se revelarán este día, aunque apuntó que se mantienen los puntos que planteó la presidenta previamente. Ricardo Monreal aseguró que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) no corre peligro.

