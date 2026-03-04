Sheinbaum, con un Plan B en caso de que no pase la Reforma Electoral; expone 10 puntos DEFINITIVOS

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 4 de marzo de 2026, realizada en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ya se corrigieron los puntos que estaban pendientes en la Reforma Electoral, iniciativa que será enviada al Congreso este mismo día. No obstante, señaló que cuenta con un Plan B en caso de que la legislación no pase.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó un posible plan B de la reforma electoral en caso de que no se apruebe la iniciativa. pic.twitter.com/WLwHEAWQCp — NMás (@nmas) March 4, 2026

Sheinbaum expone 'Decálogo de la Democracia' en la Reforma Electoral

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano comentó que ya estaba lista la propuesta y que determinaron llamarla 'Decálogo por la Democracia'. En seguida procedió a exponer los puntos de esta Reforma Constitucional. Los puntos son:

1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

El caso de los 200 diputados, que son de representación proporcional, es decir que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida, sino la mitad corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo el PAN tiene el 10 por ciento de la votación, pues quedarán en ese 10 por ciento sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. Los otros 100 son electos de manera directa", expuso la presidenta.

En el caso del Senado, desaparece la representación proporcional, dijo la mandataria.

2. Reducción del gasto. 25 por ciento de reducción que corresponde una parte al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Institutos Electorales Estatales y a los partidos.

3. Mayor fiscalización. Esto principalmente, tiene que ver con el vínculo entre el INE y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida, y también una fiscalización para que no pase el tome de campaña.

4.Voto en el Extranjero. En el caso de los 8 diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero del partido que corresponda que haya tenido la mayoría.

5. Disminución de tiempos de radio y televisión. Porque en ocasiones hay excesos de anuncios.

6. Inteligencia Artificial (IA). Esto quiere decir que los anuncios en campaña que lleven IA tienen que tener un sello grande que diga "Anuncio hecho con IA"; para evitar fake news.

7. Cómputos Distritales. Los cómputos distritales inician el mismo día de conforme vayan llegando. No se esta tocando el PREP.

8. Democracia Participativa. "Que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados sobre temas de relevancia para la gente. Con el dos por ciento de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra, para saber o tomar una decisión de manera colectiva", dijo la mandataria.

9. No nepotismo. Sheinbaum dijo que si bien ya se aprobó, es clave que sea parte de la Reforma.

10. No reelección.

Sheinbaum tiene un Plan B: No da detalles

La presidenta recordó que la Reforma Electoral responde a un compromiso que hizo con la gente cuando estaba en campaña. Ante la pregunta de si cuenta con un Plan B en caso de que la Reforma no sea aprobada, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que "sí, pero ya será después" cuando comparta los detalles": "No nos adelantemos".

Fuente: Tribuna del Yaqui