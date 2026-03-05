Antes de la revisión del T-MEC, Estados Unidos y México anuncian primera negociación

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, emitieron un anuncio relacionado con la primera ronda de conversaciones bilaterales en preparación para la Revisión Conjunta del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC); esto tras la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones de fuera de la región, el fortalecimiento de las normas de origen y la mejora de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

El Gobierno de Estados Unidos fue el encargado de informar que ambos funcionarios alentaron a los negociadores para llevar a cabo una discusión preliminar sobre las medidas pertinentes que garanticen la beneficencia, principalmente a las partes, de los beneficios de dicho acuerdo. Los ministros tienen previsto que los negociadores celebren la primera reunión la semana del 16 de marzo; sin embargo, minutos después del comunicado, Ebrard confirmó que el proceso de revisión ya está puesto en marcha.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llegó a Washington para fortalecer el diálogo con autoridades y organizaciones empresariales de Estados Unidos de cara a la próxima revisión del T-MEC. Su visita se extendió por tres días, teniendo reuniones con funcionarios de departamentos de Comercio, Estado, Tesoro y Trabajo, así como de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos; también charló con integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, además de líderes de organizaciones empresariales y centros de análisis.

"México es el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses", señaló el CCE, destacando la relevancia de México como socio comercial estratégico de Estados Unidos. El país mexicano es el principal mercado de exportación para 24 industrias estadounidenses y el primer o segundo destino exportador para 26 estados de ese país; por ello, el T-MEC genera más de 13 millones de empleos en el territorio estadounidense.

Asimismo, representantes empresariales coincidieron en la relevancia de mantener la integración económica regional en el contexto de la revisión del T-MEC; se reforzó la continuidad de la colaboración de autoridades y líderes del sector privado estadounidense para fortalecer las cadenas de valor de América del Norte y promover la competitividad regional en sectores industriales y agropecuarios.

