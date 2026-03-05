Precio del dólar HOY en México: Así amaneció en peso mexicano este JUEVES 5 de marzo

Ciudad de México.- ¿Este penúltimo día de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 5 de marzo de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles sobre el tipo de cambio en esta jornada.

Conoce más información sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

La mañana de este día, jueves 5 de marzo de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.6227 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 4 de marzo cerró operaciones en 17.555 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar de EU para este jueves se exhibe en un promedio de 17.6121 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.6239 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 5 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 5 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.70 pesos y vende en 18.20 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.19 pesos

Bank of America compra en 16.6945 y vende en 18.6567 pesos

Banorte adquiere en 16,35 y oferta en 17.90

BBVA Bancomer compra 16.73 y vende en 17.86 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.60

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este primer jueves del mes es de 17.5445 pesos mexicanos.

