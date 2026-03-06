Precio del dólar en México HOY viernes 6 de marzo de 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este último día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 6 de marzo de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, viernes 6 de marzo de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.8096 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 5 de marzo cerró operaciones en 17.726 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se exhibe en un promedio de 17.8037 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.8233 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 6 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 6 de marzo de 2026, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.70 pesos y vende en 18.20 pesos

Banco Azteca compra en 17.05 y vende en 18.39 pesos

Bank of America compra en 16.835 y vende en 18.797 pesos

Banorte adquiere en 16.55 y oferta en 18.05

BBVA Bancomer compra 16.94 y vende en 18.07 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.76

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este primer viernes del mes es de 17.677 pesos mexicanos.

