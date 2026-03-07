Destaca Lorenia Valles Sampedro fortaleza de morena en reunión del Consejo Nacional

Ciudad de México.- "Morena es el segundo movimiento más grande del mundo y el primero de América Latina, gracias a la permanencia de los principios que guían nuestro actuar, a la organización territorial de cercanía con la gente, así como a la revolución de las conciencias", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior tras asistir a la VII reunión del Consejo Nacional de Morena, que es presidido por el gobernador Alfonso Durazo. Dicho órgano partidista también es integrado por la presidenta nacional, Luisa María Alcalde; el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán; titulares de las presidencias, secretarías generales y secretarías de organización de los comités ejecutivos estatales; al igual que 200 consejeras y consejeros electos por el Congreso Nacional.

La legisladora sonorense reconoció el papel del Consejo Nacional, pues "la participación colegiada permite que los acuerdos provengan de la diversidad de opiniones, pero con el objetivo de dar continuidad a nuestro proyecto de nación. El gobernador Alfonso Durazo nos recordó la importancia de la unidad del movimiento, al decir que 'no están en juego las aspiraciones personales, sino la fortaleza de Morena y la continuidad de la transformación'".

Entre los asuntos aprobados por el Consejo Nacional destaca la definición de los lineamientos básicos para la selección de las coordinaciones territoriales (estatales, distritales a nivel federal y local, y municipales) hacia los procesos electorales de 2027, además de la estrategia de los consejos municipales de los comités seccionales de Defensa de la Transformación, con miras a fortalecer la estructura territorial de Morena.

Lorenia Valles mencionó que el método de selección para la definición de las y de los coordinadores territoriales será la encuesta, tomando en cuenta la honestidad, la cercanía, el trabajo territorial y el compromiso con la transformación de las y de los aspirantes. Agregó que el próximo 22 de junio se definirán las coordinaciones estatales, el 3 de agosto las distritales federales, el 21 de septiembre las municipales y, finalmente, el 8 de noviembre las distritales locales.

"Establecer reglas claras garantiza equidad en la democracia interna y abona a la selección de los mejores perfiles para coordinar las tareas del movimiento en los diferentes niveles de representación popular.

Como principal fuerza política del país y como partido en el gobierno, tenemos la responsabilidad de continuar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum", concluyó la senadora de la República.

Con el presidente del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx, nuestro gobernador @AlfonsoDurazo. pic.twitter.com/l8KG6BoVRj — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui