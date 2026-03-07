Durazo llama a cerrar filas en Morena rumbo a 2027; "la unidad no es un lujo", advierte

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Durazo Montaño, llamó a la militancia a mantener la unidad, la congruencia y el respeto a los principios del movimiento, al advertir que el partido enfrenta un escenario electoral exigente rumbo a 2027.

Durante la sesión del Consejo Nacional del partido, acompañado por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde Luján, el también gobernador de Sonora señaló que Morena dejó de ser una fuerza de oposición para convertirse en un eje central de la gobernabilidad del país, lo que implica una mayor responsabilidad política y democrática al interior del movimiento.

En ese contexto, subrayó que la unidad debe asumirse como un factor estratégico para enfrentar los próximos procesos electorales. "La unidad no es un lujo organizativo; es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027", expresó.

uD83DuDEA8 Morena define reglas rumbo a elecciones de 2027



En menos de hora y media, el Consejo Nacional de Morena aprobó los lineamientos para la selección de candidatos de cara a las elecciones de 2027.



Las reglas contemplan la definición de 17 coordinadores estatales, quienes… pic.twitter.com/TGNnbtxJdl — Azucena Uresti (@azucenau) March 7, 2026

Durazo Montaño destacó que la fortaleza de Morena radica en preservar los principios éticos que dieron origen al movimiento, al recordar que dentro del partido los cargos públicos deben entenderse como encargos al servicio de la ciudadanía, bajo los valores de austeridad, ética y cercanía con el pueblo.

Advirtió que cuando los actores políticos se alejan de esos principios o priorizan aspiraciones personales, se debilita la confianza ciudadana. Asimismo, llamó a quienes aspiran a cargos de representación a conducirse con responsabilidad y respeto hacia el movimiento y sus compañeros. "Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos. No hagan leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones", expresó.

Durante su intervención también reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en la defensa de la soberanía nacional en el contexto internacional. De igual forma, recordó que el movimiento tiene sus raíces en la lucha encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien atribuyó el impulso inicial de la transformación política del país.

Finalmente, Durazo Montaño sostuvo que el reto actual no gira en torno a aspiraciones individuales, sino al futuro del movimiento y a la consolidación del proyecto de transformación nacional. "Hoy más que nunca con el pueblo todo; hoy más que nunca con la presidenta todo; y hoy más que nunca con la transformación nacional", concluyó.

#Política | “Que quede claro: aquí no se juega el destino de una aspiración política personal”, expresó el gobernador Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) uD83DuDDE3? pic.twitter.com/0N7vJsVxwC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui