Morena arranca Consejo Nacional para definir reglas internas y candidaturas rumbo a elecciones de 2027

Ciudad de México.- Este sábado 7 de marzo de 2026, con el propósito de acordar los lineamientos internos para las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, se lleva a cabo la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México. A continuación, como siempre en TRIBUNA, te contamos cada uno de los detalles de este asunto.

Entre los presentes están, por supuesto, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena; la dirigente del partido, Luisa María Alcalde; la secretaria general, Carolina Rangel Gracida; y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán. Además, también se encuentran los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal Ávila e Ignacio Mier Velazco, entre otros integrantes del movimiento.

Ante los más de 300 integrantes del Consejo, Durazo Montaño hizo un llamado a los militantes señalando que "las reglas no son obstáculo, sino la base de una vida interna democrática y ordenada" para el partido. Asimismo, pidió mantener la alianza de la Cuarta Transformación que Morena sostiene con el PT y el PVEM, pues aseguró que "no es una simple suma de votos", sino una coalición para lograr la transformación del país.

Alfonso Durazo

¿Qué incluye el acuerdo?

Entre los puntos se contemplan reglas para los aspirantes a gubernaturas, la prohibición del nepotismo, evitar actos anticipados de campaña y, en general, prevenir situaciones que puedan causar conflictos al interior del movimiento. Asimismo, se plantean filtros más estrictos para elegir mejores perfiles. De esta manera, dentro de la discusión también se abordará cuándo habrá votación para la Cámara de Diputados y para 17 gubernaturas, incluida la del estado de Chihuahua.

#Política | Inicia el VII Consejo Nacional de Morena uD83DuDDE3?



La sesión es presidida por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo), junto a la dirigencia nacional integrada por Luisa María Alcalde, Carolina Rangel y Andrés ‘Andy’ López Beltrán. pic.twitter.com/GzazPbTo7K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Por su parte, el diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, compartió que se buscarán alternativas para garantizar que las candidaturas del partido no tengan vínculos con el crimen organizado y que, en caso de no acatar las reglas establecidas, incluso se podrían perder los derechos partidistas. El senador de Morena, Manuel Huerta, mencionó que también se definirán las coordinaciones por circunscripción; entre las propuestas se encuentran los legisladores Adán Augusto López, Ricardo Monreal, el secretario de Educación, Mario Delgado, y el diputado Alejandro Peña.

Fuente: Tribuna del Yaqui