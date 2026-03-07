Morena define reglas rumbo a elecciones de 2027; estas son las fechas clave del proceso interno

Ciudad de México.- El Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó por unanimidad la estrategia de organización territorial y los criterios generales para el proceso interno 2026-2027, durante su VII Sesión Ordinaria celebrada este sábado 7 de marzo de 2026.

Con la participación de 287 consejeras y consejeros, el máximo órgano de dirección del partido avaló dos acuerdos clave: la estrategia para la instalación de Consejos Municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación y los lineamientos que regirán la selección de coordinaciones estatales, distritales y municipales.

Durante la sesión, el presidente del Consejo Nacional obede Morena y grnador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, subrayó la importancia de establecer reglas claras que garanticen la unidad interna del movimiento rumbo a los próximos procesos electorales.

#Política | “Que quede claro: aquí no se juega el destino de una aspiración política personal”, expresó el gobernador Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) uD83DuDDE3? pic.twitter.com/0N7vJsVxwC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

"El objetivo es normar y dar curso estable a este proceso para que resulte sin disputas inmanejables. No representamos intereses individuales ni somos actores de la coyuntura, somos árbitros imparciales", expresó. Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, presentó el calendario oficial para la selección de las coordinaciones territoriales, proceso que se desarrollará de manera escalonada con convocatorias previas a cada registro.

La dirigente anunció las fechas clave que regirán el proceso interno, con la emisión de convocatorias de manera previa a cada registro:

Coordinaciones estatales: El registro de aspirantes iniciará a partir del 22 de junio . Días antes se emitirá la convocatoria correspondiente.

El registro de aspirantes . Días antes se emitirá la convocatoria correspondiente. Coordinaciones Distritales federales: El registro arrancará a partir del 3 de junio, previa emisión de la convocatoria.

El registro arrancará a partir del 3 de junio, previa emisión de la convocatoria. Coordinaciones municipales: El registro comenzará el 21 de septiembre, con la convocatoria emitida con antelación.

El registro comenzará el 21 de septiembre, con la convocatoria emitida con antelación. Coordinaciones distritales locales: El proceso de registro iniciará el 8 de noviembre. Antes de esa fecha se emitirá la convocatoria.

Estos criterios, aprobados por unanimidad, buscarán fortalecer la presencia del partido en territorio y definir los perfiles que encabezarán los trabajos de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en todo el país. De acuerdo con el partido, estos lineamientos buscan fortalecer la presencia territorial de Morena y definir los perfiles que encabezarán los trabajos organizativos en los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en todo el país.

Durante la sesión también se fijó postura ante declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente señaló a México como "epicentro de la violencia en América".

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, solicitó que el Consejo incluyera en su pronunciamiento el rechazo a dichas afirmaciones y el respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Si hay un gobierno que ha luchado de forma directa y contundente contra el crimen organizado y contra los cárteles, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó el legislador. Con estos acuerdos, el Consejo Nacional de Morena refrendó su compromiso con la unidad del movimiento y con el fortalecimiento de su estructura territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

uD83DuDEA8 Morena define reglas rumbo a elecciones de 2027



En menos de hora y media, el Consejo Nacional de Morena aprobó los lineamientos para la selección de candidatos de cara a las elecciones de 2027.



Las reglas contemplan la definición de 17 coordinadores estatales, quienes… pic.twitter.com/TGNnbtxJdl — Azucena Uresti (@azucenau) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui