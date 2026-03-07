Precio del dólar HOY sábado 7 de marzo del 2026 en México: Conoce cuál es el tipo de cambio

Ciudad de México.- El precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor a diario, por lo que las páginas oficiales que manejan revelan si sufrió una caída o si sufrió un alza, según el tipo de cambio, han compartido cuál es el precio actual de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este sábado 7 de marzo del 2026.

Como se sabe, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, la polémica con los aranceles que quiere imponer Donald Trump, además de los diferentes problemas políticos, como el hecho de que se advierta de una posible guerra y por supuesto, las fluctuaciones en la bolsa de valores.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Blooming, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 17.80 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una caída del 0.33 por ciento, ante el cierre del viernes 6 de marzo, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos cotizan la compra del dólar en 17.17 pesos, mientras que a la venta está en 18.16 pesos, para este sábado.

El dólar se encuentra a 17.80 pesos. Internet

Banco Afirme compra en 16.60 y vende en 18.20 pesos mexicanos

Banamex compra 17.24 y vende en 18.26

BBVA Bancomer compra 16.76 y vende en 18.30

Santander compra en 16.10 y vende en 17.80

Scotiabank compra en 15.60 y vende en 19.10

Banorte compra en 16.55 y vende en 18.15

Banco Azteca compra en 17.15 y vende en 18.39

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. El dólar presenta una caída. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui