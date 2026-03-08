Precio del dólar HOY domingo 8 de marzo de 2026 en México: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- Este domingo 1 de marzo de 2026 los bancos de México y demás instituciones financieras no brindan servicios, mas que en banca digital. Sin embargo, si para los próximos días tienes pensado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de Estados Unidos (EU), es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que se maneja previo al inicio de operaciones. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

La mañana de este día, domingo 8 de marzo de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.8020 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 6 de marzo cerró operaciones en 17.775 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo se muestra en un promedio de 17.7746 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 17.8237 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 8 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 1 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.70 pesos y vende en 18.20 pesos

Banco Azteca compra en 17.15 y vende en 18.39 pesos

Bank of America compra en 16.835 y vende en 18.797 pesos

Banorte adquiere en 16.55 y oferta en 18.15

BBVA Bancomer compra 16.76 y vende en 18.30 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.83

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

En tanto, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo domingo del mes es de 17.677 pesos mexicanos.

