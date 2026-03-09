Citan a comisiones para discutir el dictamen de la Reforma Electoral este 10 de marzo

Ciudad de México.- Este martes 10 de marzo en punto de las 18:00 horas se dio cita de manera presencial a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral con el fin de dar lectura y discusión al proyecto de decreto de Reforma Electoral y, en dado caso de que sea aprobada, se estima que suba al Pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles; la propuesta plantea cambios al sistema de elección de plurinominales y reducción de financiamiento de partidos políticos.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el pasado 4 de marzo, recibió con un retraso de dos horas y media la iniciativa de Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Es una iniciativa trascendente que ha ocupado por tres meses este espacio deliberativo público y hoy con esta iniciativa inicia el proceso legislativo de manera formal", mencionó Kenia López Rabadán, diputada presidenta de la mesa directiva, quien anunció la recepción del proyecto que contempla la modificación a 11 artículos de la Constitución.

Diputados de la bancada morenista dieron a conocer la recepción de la iniciativa presidencial, la cual buscarán aprobar, pese al desconsenso existente con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista. Además, se dará cuenta a las y los diputados de la iniciativa para comenzar con el proceso legislativo, iniciando con su paso por comisiones y posteriormente al pleno.

Según La Silla Rota, fuentes legislativas le informaron que los comisionados de Morena, Partido Verde y PT podrán votar la Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum de acuerdo con lo que dicte su criterio. Asimismo, se confirmó que más de 300 legisladores de la mayoría acudieron al encuentro que se celebró el pasado 4 de marzo en el Palacio de San Lázaro.

El diputado Ricardo Monreal, en la reunión, les mencionó que conocían las resistencias planteadas por el Verde y el PT, pero que no habría coerción y que cada legislador tendría criterio propio, es decir, podían aprobar o rechazar la propuesta. Sin embargo, los legisladores de los partidos antes mencionados, han expresado su negativa a la propuesta que busca cambiar el método de asignación de diputados plurinominales y expresan reservas o desacuerdo respecto a la iniciativa de recortar el financiamiento público a los partidos políticos.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC EL PLAN B DE SHEINBAUM NO PODRÁ CONTENER CAMBIOS RECHAZADOS DE LA REFORMA ELECTORAL: RICARDO MONREAL



¿Le creemos?



Ricardo Monreal aseguró que existe límites al llamado “plan B” de Sheibaum.



Y es que dijo que no puede incluir cambios que hayan sido rechazados en la reforma… pic.twitter.com/iIoXyL1tYe — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) March 6, 2026

