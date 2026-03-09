Inflación en México sube a 4.02% en febrero de 2026; ¿qué productos aumentaron más de precio?

Ciudad de México.- La inflación en México volvió a subir durante febrero de 2026. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual se ubicó en 4.02 por ciento, lo que refleja un aumento en el costo de diversos productos y servicios durante el segundo mes del año. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

En el mismo comunicado compartido este lunes 9 de marzo de 2026, el organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 144.307 puntos, lo que representó un incremento mensual de 0.50 por ciento respecto a enero. En comparación, en febrero de 2025 la inflación mensual fue de 0.28 por ciento, mientras que la inflación anual se ubicó en 3.77 por ciento, por lo que el indicador mostró un repunte durante este año.

Inflación en México llega a 4.02% en febrero de 2026. Foto: Inegi

Índice subyacente también registra aumento

El índice de precios subyacente, que es considerado un mejor parámetro para medir la tendencia de la inflación porque elimina productos con alta volatilidad, aumentó 0.46 por ciento a tasa mensual, según el reporte del Inegi. Dentro de este componente se observaron incrementos tanto en mercancías como en servicios:

Mercancías: subieron 0.39 por ciento

Servicios: aumentaron 0.52 por ciento

Por otra parte, el índice de precios no subyacente registró un incremento mensual de 0.64 por ciento. Dentro de este grupo destacaron los siguientes movimientos:

Frutas y verduras: Aumentaron 4.94 por ciento

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno: Subieron 0.02 por ciento

Es importante señalar que estos productos suelen presentar variaciones más marcadas debido a factores como estacionalidad, costos de producción o ajustes en tarifas.

Productos que más subieron y los que bajaron de precio

El Inegi también identificó los productos genéricos con mayor incidencia en la inflación durante febrero, tanto por aumentos como por disminuciones en sus precios. Entre los que registraron incrementos destacan:

Jitomate

Papa y otros tubérculos

Servicios en loncherías, fondas, torterías y taquerías

En contraste, algunos productos mostraron reducciones en sus precios, lo que ayudó a moderar parcialmente el indicador:

Gas doméstico LP

Huevo

Pollo

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Canasta básica también muestra incremento

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) también registró aumentos durante febrero. Según el Inegi, este indicador presentó un aumento mensual de 0.52 por ciento; y un incremento anual de 3.84 por ciento. En el mismo mes de 2025, la variación fue de 0.29 por ciento mensual y 3.56 por ciento anual, lo que muestra un incremento en el ritmo de crecimiento de precios para los productos básicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui