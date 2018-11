A Solalinde le preocupa que si AMLO perdona a EPN perdone a sus allegados

Ciudad de México.- Los mexicanos quieren “probaditas de justicia” y si Andrés Manuel López Obrador, una vez en la Presidencia de la República, no llama a cuentas a Enrique Peña Nieto como mínimo, el mensaje será que su perdón alcanzará a sus colaboradores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y defensor de los derechos humanos.

Le voy a decir algo: pase lo que pase, se tiene que hacer justicia. No de todos, pero se tiene que saber que hay consecuencias y que ya llegamos a un hasta aquí. Porque además me preocupa, le voy a decir por qué: si Andrés Manuel, así facilito, facilito dice: ‘perdón, no hay problema’, ya se está perdonando a los mismos de Morena. Como si lo estuviera viendo: ‘A ver, no pasa nada, hay que perdonar. Perdonamos porque es mucha la corrupción’. Bueno, ya está perdonando a los mismos de Morena, ya está perdonando. Eso no puede ser. No, no puede haber perdón si no hay una rectificación del rumbo, si no hay un aseguramiento de que no va a seguirse permitiendo los mismos errores, la misma corrupción. No, tiene que haber probadas de justicia y con los principales. Enrique Peña Nieto no se escapa”, asegura el sacerdote.