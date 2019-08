"A otros les queda grande el cargo": La dura respuesta de Calderón a AMLO

Ciudad de México.- Al reiterar que no va a permitir que los grupos de autodefensa se armen y se autodenominen defensores de los ciudadanos para garantizar la seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que con la guerra contra el crimen organizado que se declaró en el sexenio de Felipe Calderón se dio un “garrotazo tonto al avispero.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “comandante Borolas”, al ex presidente Felipe Calderón, al recordar que usó una casaca militar que le quedaba grande cuando declaró la guerra al narcotráfico en Apatzingán, Michoacán.

Frente a los comentarios del jefe del ejecutivo, Calderón respondió en twitter:

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”.