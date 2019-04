AMLO: "Voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar bien"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tiene pensado dar a conocer la carta completa que envió a la corona española, exigiendo que pida disculpas por “agravios” durante la conquista.

Estoy esperando nada más el momento porque voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar bien. Hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta, no solo del periódico sino de los que filtraron el documento, el borrador, entonces eso me permite que yo dé a conocer en su momento el texto completo de la carta que envié al rey de España”, expresó.