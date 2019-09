AMLO: "A todos los que practican la delincuencia, los invito a que le 'bajen'"

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de México, durante su visita a Tamaulipas, envió un mensaje a los que practican la delincuencia.

No funcionó 'garrotazo' a los criminales, ya no vamos a pegarles, el pueblo no es malo, son las circunstancias en las entidades las que generan dichas decisiones", señala el mandatario.