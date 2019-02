AMLO: "Desgraciadamente en México aún existe mucho racismo"

Ciudad de México. - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió este lunes sus felicitaciones al cineasta mexicano Alfonso Cuarón con quien, dijo, coincide en el entendimiento de que México es un país que aún tiene mucho racismo.

Señaló que no pudo llamarle para felicitarlo, luego de que Roma ganara las 'estatuillas' por Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera.

Anoche ya no pude porque yo me acuesto temprano, tenía pensado hacerlo (llamarle) ahora en la mañana”, comentó.

El mandatario explicó que no ha tenido tiempo de ver la película, por lo que se siente en deuda.

Es una extraordinaria película. No la he podido ver, pero una película tan importante, premiada de la que me siento orgulloso, tan luego tenga tiempo la veo. Estoy en deuda pero ya me voy a poner al corriente”, puntualizó.