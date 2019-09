AMLO: "El estado de Sonora ha crecido en cuestiones de homicidios"

Hermosillo, Sonora.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cu conferencia en Hermosillo, señala que Sonora se encuentra abajo de la media en cuestiones de inseguridad en el país, pero que sí ha crecido en cuestiones de homicidio.

Asimismo, el mandatario, tras ser cuestionado sobre temas de inseguridad en el estado e incluso ser acusado de ocultar información, al decir que Sonora no tiene altos índices de violencia, menciona:

Nosotros no ocultamos nada, en cuanto a Sonora, ha crecido la incidencia delictiva y la incidencia en homicidios, por eso estamos realizando acciones para reforzar a la policía de los municipios y hemos desplegado la Guardia Nacional".

Además de ello, al preguntar al mandatario su opinión ante una posible limpia de panistas en la alcaldía de Hermosillo y Guaymas, al querer quedarse con el partido de Morena, el presidente ha respondido:

Yo no tengo opinión, yo no puedo intervenir en asuntos partidistas ni en asuntos de sindicatos, ya no hay partido de estado como era antes".