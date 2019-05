AMLO: "En el sexenio de Salinas se dejó de ser obligatoria la educación”

Ciudad de México. - El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo como titular de la SEP se comenzó a excluir a estudiantes en universidades.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario señaló que fue en esa administración en la que se modificó el artículo 3 de la Constitución, y se puso a la educación media superior y superior al mercado, “dejó de ser obligatoria en todos los niveles”.

El Ejecutivo federal dijo que al no tener cupo en las universidades se comenzó a poner como pretexto el examen de admisión, pero realmente fue porque ya no había espacios para todos.

No era que no pasaran, había que contestar un cuestionario de 125 preguntas y como no había cupo se decidía que solo entraban los que contestaran 120 preguntas, el de 119 o 118 se quedaba fuera”, finalizó.