AMLO: "Felipe Calderón construyó el departamento del Palacio Nacional"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, informó que fue el exmandatario Enrique Peña Nieto quien lo llevó a conocer el departamento en el que vive en Palacio Nacional y señaló que en los próximos días dará a conocer los planos de este inmueble.

El mandatario de México informó que el departamento no estaba inventariado.

Las vueltas que da la vida, el departamento lo construyó Felipe Calderón, y lo mantuvo el presidente Enrique Peña Nieto y no se sabía, nunca salió una nota de ese departamento, hasta ahora se va a dar conocer que existe el departamento. Les comento que de buena fe que yo no sabía que existía [el departamento] y una de las reuniones que tuve con Peña Nieto, ya como presidente electo, me dijo que como él sabía que tenía el propósito de vivir aquí, me llevó al departamento, y ahí lo conocí, ahí me enteré", manifestó.