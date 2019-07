AMLO: "La FGR podría atraer pesquisa de balacera en Artz Pedregal"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de los dos israelíes asesinados en Plaza Artz.

La Fiscalía General de la República está realizando la investigación, no fue un asunto pasional como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia. Es probable (que la Fiscalía atraiga el caso) porque es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada", apuntó.

Estamos trabajando la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina, estamos trabajando lo que era el CISEN tiene a su cargo el asunto. No hay riesgo, se están tomando medidas, las que se aconsejan en estos casos, pero no es algo alarmante es un hecho que se da que sí tiene vinculación con el crimen organizado que no es como se dijo al principio algo pasional o de robo, hay antecedentes que demuestran que hay una vinculación con organizaciones dedicadas a esto", indicó.