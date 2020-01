AMLO: "Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se termina Santa Lucía"

Ciudad de México.- El actual mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reiteró recientemente su compromiso de concretar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía el 21 de marzo del año 2022, tal y como se tiene planeado hasta ahora.

Me dejo de llamar Andrés Manuel sí el aeropuerto en Santa Lucía no se concreta en la fecha acordada. Estamos rehabilitando también el aeropuerto en Ciudad de México, ampliando las salas y mejorándolo, para que se resuelva más pronto el problema de saturación”, expresó.

Asimismo, el mandatario de la nación mexicana, mencionó que no hay necesidad de buscar una reelección en México, durante el año 2024.

Tenemos que aprovechar el tiempo, porque solamente me quedan 5 años en el Poder y no va haber reelecciones en el país. No lo necesitamos, si trabajamos 16 horas diarias a favor del pueblo, quedarán consolidadas las bases de la ‘Cuarta Transformación’ para el año 2024", dijo.