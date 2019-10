AMLO: "No cederemos ante chantajes por parte de las universidades"

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de la República Mexicana, mencionó que el Gobierno Federal no cederá ante los chantajes de las universidades que amenazan con realizar paro de sus actividades si no se les entrega más recursos.

El presidente de la Nación, respondió a los sindicatos de las 25 instituciones públicas que amenazan con realizar un paro de sus actividades, señalando que no cuentan con los recursos suficientes ni para pagar los sueldos de los docentes.

No cederemos ante los chantajes de las universidades, cuando la acción es razonable y justa, se tiene qué responder, pero no lo es en este caso, no lo piden de manera correcta, buscan hacer huelgas y que se les dé lo que piden, así no es la cosa", señaló.