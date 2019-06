AMLO: "No habrá un gasolinazo, solo son rumores de los adversarios"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá gasolinazos, como lo mencionaron los que se oponen a su Gobierno; incluso, afirmó que solo son ‘rumores difundidos por los adversarios’ de su Gobierno.

Ahora que Hacienda aplica una disminución al subsidio, de inmediato salen nuestros adversarios a pronosticar que habrá un gasolinazo. No, no habrá porque se tiene el compromiso de que no haya aumentos en el combustible”, reiteró.