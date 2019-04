AMLO: "No soy cobarde, vamos a acabar con la corrupción y la impunidad"

Veracruz, Veracruz.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador descartó reforzar su seguridad, luego de las amenazas de parte de un grupo del crimen organizado en Guanajuato, al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa en Veracruz.

No, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, y yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. La transformación va, y no vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso", respondió.