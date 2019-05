AMLO: "No van a haber delegados del Gobierno federal en estados"

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó este lunes que no habrá delegados del Gobierno federal en los estados.

No van a haber delegados del Gobierno federal, así de claro y categórico, no van a haber delegados”, sentenció

El mandatario explicó que con la nueva estructura ahorrarán 15 mil millones de pesos, en tanto que se redujo la planta de trabajadores de confianza y sólo mantuvieron a los basificados, pues en promedio trabajaban entre 30 y 40 delegados por cada entidad.

El mandatario insistió en que no habrá delegados y que hay que ahorrar.

Nuestro plan consiste en una fórmula sencilla, pero muy eficaz, ‘cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana, así liberamos fondos para el desarrollo y no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. No vamos a contratar deuda nueva, no se va a endeudar a México y no van a aumentar los impuestos en términos reales. Ése es el compromiso”, advirtió.