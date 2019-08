AMLO: "Que se vayan al carajo los ambiciosos vulgares sin ideales"

Ciudad de México.- "Quién no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este jueves se reuniera con diputados y senadores de Morena.

Expresó que se vayan "al carajo los ambiciosos vulgares" al referirse a "quienes buscan cargos a como dé lugar", aunque refirió que dicha expresión no es una grosería.

Vete al carajo no es ninguna grosería, el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe de dedicarse al noble ocio de la política, se debe ir al carajo", expresó.