AMLO: "Resultado de consulta sobre NAIM se respetará, gane cualquiera"

Ciudad de México.- El presidente electo AMLO invitó a la población a seguir participando en la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), e informó que aproximadamente 250,000 ciudadanos participaron en la primera jornada de este ejercicio.

En un video difundido en sus redes sociales, sostuvo que la consulta que continuará hasta el próximo domingo 28 de octubre, fue exitosa y en ella participó mucha gente, y garantizó que los resultados no serán alterados y se aceptarán. López Obrador sostuvo que este ejercicio democrático será limpio y libre, se aceptará el resultado, cualquiera que sea, "porque se hizo para recoger los sentimientos de la gente".

Al respecto, en su mensaje de aproximadamente 10 minutos de duración, aseveró que:

Vamos a gobernar así, preguntándole a la gente, dicen que para no equivocarse lo mejor es preguntar para eso es la democracia”.

Nosotros no somos corruptos, nunca hemos hecho fraude electoral. Tenemos autoridad moral”, expresó el futuro presidente constitucional de México, aunque reconoció que puede haber errores debido a que "no se están gastando miles de millones de pesos", como en otros procesos.

Adelantó que el próximo domingo se conocerán los resultados y el lunes dará a conocer su punto de vista el cual se va a ajustar al resultado;

Yo voy a gobernar escuchando la voz de pueblo, que es la voz de la historia”.

Refrendó que se respetarán los contratos en la obra y se respaldará a los inversionistas, por lo que garantizó que no se va a cometer ningún abuso y no debe haber nerviosismo, ni temer a lo que dicen sobre la estabilidad económica y financiera. El presidente electo consideró importante que quien no ha participado en la consulta, lo haga para que todos den su opinión, expresen su sentir y se haga valer la democracia participativa como una forma de vida y de gobierno.

En ese sentido adelantó que se modificará la Constitución Política para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar que se haga una consulta cuando haya tema de interés público. Mencionó que existe en la Carta Magna existe el principio de la consulta, pero consideró que está muy limitado, por lo que se quitarán todos los candados para que con libertad se le consulte al pueblo soberano.

Sobre este tema, López Obrador aseveró que es respetuoso de la libertad de expresión de todos, del derecho a difundir, a la crítica y también tiene la libertad de expresarse. En el video, el presidente electo también acusó a aquellos que critican o ponen en duda la consulta, que cuando otros gobiernos cometieron errores que afectaron a los mexicanos, se quedaron callados.