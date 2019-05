AMLO: "Si Carlos Lomelí está implicado en corrupción, va a ser denunciado"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, afirmó que si el delegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado.

Lo único que puedo decir es que no actuamos con fobias ni con filias, es lo justo; si él está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado", afirmó.

El mandatario manifestó que si Carlos Lomelí no tiene delitos y legalmente no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan, "no podemos nosotros cometer injusticias, (pero) si hay problemas, se castigan y salen del Gobierno, sea quien sea, es cero corrupción y cero impunidad".

El titular del Ejecutivo federal comentó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está por informar de la situación del delegado, pues se solicitó que se revisaran los contratos con los que se le relacionan.

Lomelí Bolaños es señalado de tejer una red de empresas que en los últimos 13 años le ha permitido obtener contratos por millonarios con 17 gobiernos estatales y con el federal. Sobresale la Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la cual ganó en lo que va de 2019 más de 164 millones de pesos en contratos adjudicados por el Gobierno de López Obrador.

López Obrador consideró que existe una confrontación política porque el funcionario fue candidato a gobernador de Jalisco por Morena, pues cuando fue diputado de otro partido no había tanto cuestionamiento.

No hay que adelantarnos, no se puede sentenciar desde el periodismo, hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de cubrir ni tapar a nadie", finalizó.