AMLO: "Si hay un niño enfermo y no hay medicamento, doctor debe comprarlo"

Ciudad de México.- Tras reiterar que está atendiendo el desabasto de medicamentos para el cáncer infantil, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se investigarán los casos donde exista presunta negligencia o donde la muerte de un menor se haya debido a la falta de medicinas. Sin embargo, pidió a los medios de comunicación ser objetivos y no crear campañas de desprestigio.

López Obrador sugirió que en el hipotético caso de que la vida de un menor esté en peligro por la falta de medicinas, los médicos, enfermeras o incluso “cualquier ciudadano”, podrían tomar la decisión de comprarlos como una cuestión humanitaria.

Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?”, expuso.