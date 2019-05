AMLO: "Siempre escucharé al pueblo, no me rodearé de lambiscones y barberos"

El Nayar, Nayarit.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador en su gira presidencial por nayarit, afirmó que siempre escuchará a los mexicanos y no se rodeará “por lambiscones, por barberos, voy a estar escuchado siempre al pueblo de México”, para atender sus peticiones y apoyar a los que más lo necesitan.

No me estoy chupando el dedo, ya se quitó la oficina de espionaje, el Cisen. No tengo oficina de espionaje, pero yo me informo, el pueblo me informa por eso hablo con todos, saludo y ahí me van diciendo”, destacó.