AMLO: "Vamos a resolver la deuda de Pemex sin endeudar al país"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pemex cumplirá con sus compromisos de deudas e incluso dejó abierta la posibilidad que su gobierno no busque una reestructuración de los 103 mil millones de dólares en pasivos de la empresa petrolera.

A lo mejor no (reestructurará la deuda), vamos a poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país. El propósito es cumplir el compromiso de no endeudar al país, de no crear déficit con finanzas sanas y en equilibrio".