AMLO: "Yo ya no me pertenezco, mi amo es el pueblo de México"

Ciudad de México.- Este martes 13 de noviembre es el cumpleaños del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió un deseo: "Que la naturaleza, el creador, la suerte, me den cuando menos 6 años de vida, que son los que voy a estar en el gobierno".

López Obrador cumple 65 años a escasas dos semanas de asumir la Presidencia de México, el próximo 1 de diciembre, y la celebración no pasó de largo entre sus seguidores, que este martes le cantaron las tradicionales mañanitas en su casa de transición, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Al confesar su deseo de cumpleaños en Mérida, Yucatán, a donde viajó para reunirse con gobernadores del sureste, señaló: "Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación (…), mi amo es el pueblo de México".

López Obrador, quien contendió dos veces por la Presidencia antes ganar la elección de julio pasado, expresó que sólo pide que "nos vaya bien" para concretar "la transformación del país".

Señaló: "Tengo que cumplirle al pueblo de México, mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle y no le voy a fallar". Por eso advirtió que "se van a seguir enojando mucho mis adversarios, pero les ofrezco disculpas por anticipado, por las molestias que les pueda causar, pero no odio a nadie, es amor y paz".

En Mérida, López Obrador anunció que la consulta ciudadana para decidir la construcción del tren Maya se llevará a cabo los próximos días 23 y 24 de noviembre y estará a cargo de la Fundación Rosenblueth, que también organizó la del aeropuerto de Texcoco.

Junto con el tren Maya se someterán a consulta el proyecto de construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el otro tren del Istmo de Tehuantepec y aun los 10 programas sociales que tiene previsto emprender. Todo en una misma jornada.

"Vamos a aprovechar para preguntarle a la gente si está de acuerdo en el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, si están de acuerdo en que se convierta en un derecho el recibir una beca si se estudia en la preparatoria, es decir, todos los programas sociales".

López Obrador había informado que la consulta ciudadana para la construcción del tren Maya se llevaría a cabo en diciembre o enero, pero adelantó la fecha luego de que su equipo anunció este lunes que la obra comenzaría el próximo 16 de diciembre con una ceremonia en Palenque y 7 más en otros puntos de la ruta que comprenderá el proyecto.