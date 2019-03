AMLO a CNTE: "No hay razón para decir que no cumplo con mi palabra"

Ciudad de México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, abrió el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para conocer sus peticiones, pero les advirtió que no hay razón, ni argumentos del magisterio para decir que no cumple con su palabra para cancelar la reforma educativa.

El mandatario en su conferencia matutina sostuvo que esto es algo parecido a lo que puede pasar, que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más, su adhesión al conservadurismo, esté es otro de los casos.

El presidente envío un mensaje a los maestros que tienen tomadas las instalaciones del Congreso:

Y darles la garantía que no va a haber represión, que no somos represores, que no nos confundan, que no somos los mismos", sostuvo.