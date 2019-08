AMLO advierte a los huachicoleros: "No quieran jugar a las vencidas, soy terco"

Xicotepec, Puebla.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Puebla, lanzó una advertencia a los huachicoleros después de que se registrara una fuga de gas en Nextlalpan, Estado de México.

No se ha podido terminar del todo, esta mañana se registró una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen. Ahí les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que soy perseverante y muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas. No voy a quitar el dedo del renglón”, advirtió.