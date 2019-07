AMLO advierte que en 18 meses desaparece la Policía Federal

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa advirtió que en la ley se establece que en 18 meses desaparece la Policía Federal e insistió además en que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario.

El mandatario reafirmó su postura de que es un movimiento que no tiene razón de ser ni fundamento, y reiteró su dicho de que hay "mano negra".

Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento y no es una causa justa porque no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones, cuando hablo de mano negra es que los principales dirigentes del movimiento no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo", recalcó.