AMLO al 'song' de Calle 13: "No nos pueden quitar el Sol, el aire, el agua"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que se encontraba en la laguna Huapango y aprovechó para citar una canción de la banda Calle 13, presumiendo la belleza natural.

El mandatario hizo un alto en su trayecto de regreso a la Cuidad de México, luego de visitar unidades médicas rurales del IMSS en Xicotepec, Puebla, y Metepec, Hidalgo.

El presidente se despidió diciendo que dicho lugar es propiedad de la nación de los mexicanos: "no nos pueden quitar, como dice la canción de Calle 13... "el sol, el aire, el agua, la naturaleza, no van a poder con eso".

La información que tengo es que no se portaron bien. Es así, no se han portado bien, y es todos a portarnos mal o todos a portarnos bien, hay una canción de Calle 13… Pues por actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas, no todos hablo de un grupo", expresó.