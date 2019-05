AMLO alaba actitud de los soldados que fueron desarmados en Michoacán

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador alabó la respuesta de los soldados que fueron sometidos, desarmados y retenidos por un grupo de presuntas autodefensas de La Huacana, Michoacán, el domingo pasado.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que los soldados actuaron de la mejor manera y señaló que los militares mantendrán una actitud prudente porque a nadie se le debe privar de la vida.

López Obrador expresó todo su apoyo y respaldo a los soldados y marinos, porque están actuando muy bien.

Respecto a la Guardia Nacional recordó que se está trabajando en la capacitación de los integrantes sobre estos casos, pero consideró que es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo.

Y en donde hay abusos no se oculta nada. Los mismos mandos, tanto el almirante Ojeda, como el general secretario Luis Cresencio Sandoval, me informan. Y sin ninguna justificación, cuando cometen un error, cuando hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen. Es una actitud totalmente distinta, muy responsable de parte del Ejército”.

El mandtarario por ultimó agregó que pide a los mexicanos portarse bien, dijo que hay una felicidad efímera cuando alguien se puede comprar lo que desea, pero la dignidad no.

Solo siendo buenos podemos ser felices y esto aplica a todos, es general. Sobre todo a los jóvenes, que no se dejen deslumbrar por lo que no sirve, no tiene realmente valor. Lo que conduce nada más al sufrimiento, no solo del que se agrede, del que se afecta, sino de ellos mismos, de sus familiares, de sus mamás”, manifestó.