AMLO ante calificaciones negativas: "Ya parará, diría mi paisano 'Chico Che'"

Ciudad de México. - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, afirmó que no le preocupa la baja en la calificación de la deuda soberana y perspectiva crediticia de México, porque no aumentará la deuda pública.

El mandatario aseguró que respeta la opinión de Fitch Ratings y Moody's que pusieron a la baja la calificación de La deuda soberana y confianza crediticia, pero insistió en que vamos bien, que va a crecer más la economía de cuando menos 2 por ciento este año y 4 por ciento en promedio al final del sexenio.

Con todo respeto la falla de las calificadoras y los expertos, es que aplican el mismo método de hace tres décadas, del periodo neoliberal que no tomaban en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan y no tendrán éxito, pero a las pruebas me remito", afirmó.