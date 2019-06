AMLO ante crisis de la radio: "No nos metemos a la vida de los medios"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, rechazó que su Gobierno haya intervenido en la operación de venta de una estación de radio o cadena radiofónica, ya que aseguró que no busca perjudicar a ningún medio de comunicación.

Estaba viendo una columna, porque es mi trabajo y tengo que estar pendiente, ya no hay CISEN y no hay reporte de espionaje, que no de inteligencia, donde hablan de que una estación de radio, una cadena, está vendiendo estaciones y que tiene que ver con una operación realizada desde el Gobierno federal, es falso completamente, no nos metemos a la vida interna de los medios", afirmó.

El mandatario no dio nombres de la cadena de radio, pero aclaró que no busca perjudicar a ningún medio de comunicación.

Incluso dijo que los medios de comunicación son sagrados, igual la libertad de prensa y busca garantizar todas las expresiones.

Qué no nos echen la culpa a nosotros. Si a un medio de comunicación ya no le alcanza para pagar a un conductor o columnista, y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio, no es por culpa de nosotros y no es porque nos criticaba y por eso lo despiden, no, nunca hemos hecho eso ni lo haríamos", aseveró.