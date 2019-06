AMLO ante protestas de desaparecidos: "No me voy a ocultar, voy a dar la cara"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa afirmó que él no se va a ocultar y dará siempre la cara para que haya justicia por los desaparecidos, ante las protestas de familiares de desaparecidos durante el informe del Sistema Nacional de Búsqueda.

El mandatario comenzó su discurso afirmando que esas reuniones se realizarán de manera periódica cada tres meses.

Y ante el grito de una mujer que lo señaló de hacer lo mismo que los otros gobiernos, el presidente les pidió confianza porque no es igual que los anteriores mandatarios.

No se confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitiremos la impunidad, no somos encubridores y queremos que se haga realidad la justicia en México", aseguró.