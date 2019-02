AMLO anuncia decreto para abrir archivos secretos de políticos

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el día de ayer firmó un decreto para abrir los archivos secretos de políticos y líderes sociales, ya que estaban protegidos en galerias de Lecumberri por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El ministro informó que cuando tomo el cargo a la presidencia ya tenia conocimientos archivos de expedientes secretos y políticos que estaban vigilados por el Cisen y al que nadie podía acceder.

Me llamó la atención, se fue allá y se encontró que eran los expedientes políticos que estaban reservados, se retiró el personal del Cisen y llegamos al acuerdo de que se abrieran los expedientes", señaló.

López Obrador el día de ayer firmó el decreto para que esos expedientes se hagan públicos, la transparencia una de las virtudes del nuevo Gobierno.

Recalcó que en esos archivos no todo es cierto y se refirió a su archivo que le armaron como opositor.

Lo digo por otros y por mí. No porque sea el Cisen o la DFS, sea cierto, no, inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobre todo cuando se trataba de opositores al Estado. Siempre había cosas que no son ciertas", indicó.